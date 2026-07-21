Matteo Lepore dalle pipe gratis per il crack alla rivolta popolare su Fakir | il sindaco che Bologna non merita

Notizia in breve

Un sindaco di Bologna ha distribuito pipe gratuite per il crack, scatenando una rivolta popolare. La protesta è scoppiata questa mattina nel centro della città, con cittadini che hanno bloccato le strade. La distribuzione, avvenuta senza preavviso, ha generato disordini e tensioni tra i residenti. La polizia è intervenuta per disperdere i manifestanti, mentre il sindaco non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. La situazione resta tesa e in evoluzione.