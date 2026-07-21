Matteo Lepore dalle pipe gratis per il crack alla rivolta popolare su Fakir | il sindaco che Bologna non merita
Un sindaco di Bologna ha distribuito pipe gratuite per il crack, scatenando una rivolta popolare. La protesta è scoppiata questa mattina nel centro della città, con cittadini che hanno bloccato le strade. La distribuzione, avvenuta senza preavviso, ha generato disordini e tensioni tra i residenti. La polizia è intervenuta per disperdere i manifestanti, mentre il sindaco non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. La situazione resta tesa e in evoluzione.
Bologna ha sempre avuto grandi sindaci. Quasi tutti comunisti ma non solo: l’esempio di Guazzaloca, che riuscì a portare il centrodestra al timone della città, lo conferma. Matteo Lepore di quella rispettabile tradizione non ha ereditato niente. E la manifestazione per Abderrahim Fakir alimentata(seppure indirettamente e senza alcuna volontà) dal suo spirito di Masaniello felsineo lo conferma. Il sindaco del crack per tutti. Del resto, basterebbe ricordare una cosa fondamentale che molti ancora oggi faticano a memorizzare: Matteo Lepore, da sindaco di una delle città più importanti d’Italia, ha speso i soldi pubblici dei bolognesi per acquistare le pipe da fornire ai fumatori di crack. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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