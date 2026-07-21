Il presidente del 118 ha affermato che la presenza di un medico sul posto avrebbe aumentato le probabilità di salvataggio nel caso Fakir. Balzanelli, presidente della società di emergenza, ha anche criticato la pratica della contenzione a faccia in giù, definendola pericolosa e sconsigliabile. Queste dichiarazioni sono state rilasciate in relazione alle circostanze dell’incidente, evidenziando la necessità di interventi medici qualificati e di tecniche di contenimento più sicure.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Balzanelli: la contenzione a faccia in giù è una pratica pericolosa e da evitare. Secondo Mario Balzanelli, presidente della Società Italiana Sistema 118, la presenza immediata di un medico durante l’intervento avrebbe potuto cambiare l’esito della vicenda che ha coinvolto Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto a Bologna durante un’operazione di polizia. Balzanelli spiega che, di fronte a un grave stato di agitazione psicomotoria, un medico del 118 avrebbe avuto la possibilità di intervenire con una sedazione farmacologica, proteggendo sia il paziente sia gli operatori presenti e riducendo il rischio di conseguenze fatali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Caso Fakir, il presidente del 118: “Con un medico sul posto le possibilità di salvarlo sarebbero state molto più alte”

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