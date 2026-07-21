A Bologna, Ilaria Cucchi ha commentato il caso Fakir, affermando che il processo contro la vittima è già iniziato. La sua dichiarazione è arrivata dopo aver ascoltato la nipote della persona coinvolta, definendo l’esperienza come un ritorno di un dolore personale. Cucchi ha aggiunto di parlare come cittadina, avendo vissuto in prima persona le conseguenze di questa vicenda. La famiglia coinvolta sta affrontando un procedimento giudiziario in cui si discute della responsabilità e delle circostanze.

«Sentir parlare la nipote della vittima per me è stato come rivivere un dolore. Io parlo da cittadina, una cittadina che ha vissuto sulla propria pelle quello che sta per vivere questa famiglia. Lo vediamo già da adesso la macchina del fango. Si comincia già a dire che è morto per colpa sua. Vi ricorda qualcosa?». L'ha detto la senatrice di Avs Ilaria Cucchi, sorella di Stefano Cucchi morto dopo un fermo di polizia, in riferimento alla nipote di Abderrahim Fakir, morto anche lui dopo un fermo di polizia a Bologna. La parente della vittima è intervenuta in collegamento con la conferenza stampa al Senato promossa da Cucchi. La proposta di legge sulle indagini «Sappiamo benissimo cosa dovrà affrontare questa famiglia – ha continuato la senatrice –. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Caso Fakir a Bologna, Ilaria Cucchi: «Il processo al morto è già in piedi»

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Morte Fakir, Cucchi: Ho vissuto sulla mia pelle lo stesso dolore, faranno il processo al morto

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