4 di Sera Sallusti risponde a Ilaria Cucchi | Il caso di Bologna? Chiunque azzardi dei giudizi

Alle quattro del pomeriggio, un commento di un editorialista ha risposto alle dichiarazioni di una sorella di una vittima di violenza da parte delle forze dell'ordine. Ha affermato che quando un uomo muore durante un intervento di polizia, si tratta di un episodio grave, e ha sottolineato l’importanza di indirizzare correttamente l’opinione pubblica su questi fatti. Le sue parole sono state rivolte a chiunque abbia espresso giudizi affrettati sul caso di Bologna.

"Quando muore un uomo nelle mani dei poliziotti è di per sé un caso grave, la differenza è da subito indirizzare l'opinione pubblica, e non solo l'opinione pubblica, sul fatto che sia colpa dei poliziotti, sono due cose completamente diverse": Alessandro Sallusti, direttore di Libero, lo ha detto a 4 di Sera su Rete 4 riferendosi al 42enne marocchino morto a Bologna durante un intervento della polizia e al commento della senatrice di Avs, Ilaria Cucchi. La Cucchi, infatti, prima di annunciare un'interrogazione parlamentare in merito alla vicenda, ha dichiarato: "Quello che vediamo nel video di Bologna è un fatto estremamente grave. Si tratterebbe dell'ennesimo caso di un uomo in chiaro stato confusionale, che chiede aiuto e invece di avere soccorso viene bloccato dalle forze dell'ordine e si dirà che è morto per asfissia posturale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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