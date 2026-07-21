Il 15 luglio è stata chiusa con richiesta di archiviazione l’inchiesta sugli arbitri, con un commento che definisce “vuoto probatorio” le accuse contro un ex arbitro e un club. La procura ha specificato che le ipotesi avanzate si basano solo su illazioni e non su elementi concreti. La decisione segue un’indagine che non ha portato a prove sufficienti per procedere.

“Il vuoto probatorio degrada tali ipotesi al rango della mera illazione”. Così si è chiusa la richiesta d’archiviazione -firmata congiuntamente dal sostituto procuratore Ascione e dall'aggiunto Ielo - lo scorso mercoledì 15 luglio. L'archiviazione infatti evidenzia come non si riesca in nessun modo a dimostrare l'individuazione di una frode sportiva, volta a incidere sul regolare sviluppo del campionato. Tutto partiva da lì, dalle supposte interferenze subite da Rocchi nel designare arbitri graditi all'Inter e che sarebbero state volte a alterare il corretto svolgimento del campionato. Circostanza che l'inchiesta non ha provato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Inchiesta arbitri, l'archiviazione per Rocchi e Inter: "Vuoto probatorio, solo ipotesi e illazioni"

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Inchiesta arbitri, i pm chiedono l'archiviazione per Rocchi: «Singole interferenze ma non frode»

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