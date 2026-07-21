L’atto di archiviazione dell’Inter afferma che, nelle indagini, non sono state trovate prove concrete. Le ipotesi e le suggestioni avanzate sono state considerate prive di basi probatorie e non hanno permesso di formulare accuse definitive. Di conseguenza, non sono state avviate ulteriori investigazioni di approfondimento. La decisione si basa sulla mancanza di elementi sufficienti per sostenere un procedimento penale.

"Sul fondo delle iscrizioni, permangono ipotesi, talvolta suggestioni, che, prive di base probatoria (.), non hanno consentito neppure di elaborare compiute incolpazioni preliminari" e di "svolgere utilmente investigazioni di ogni genere". Lo si legge nel decreto con cui la Procura di Milano ha archiviato l'Inter, indagato per la legge sulla responsabilità degli enti nel caso arbitri., Nell'atto si sottolinea, pure, come l'assenza di elementi di prova porti a degradare "al rango della mera illazione" l'ipotesi di frode sportiva contestata a Gianluca Rocchi, l'ex designatore di cui, per tale reato, è stata chiesta l'archiviazione. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Atto archiviazione Inter: "Non prove ma suggestioni degradate anche a illazioni"

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BOMBA INCHIESTA ARBITRI: IELO SI METTE DI TRAVERSO! CHINÉ CON LE MANI LEGATE E L'INTER È BLINDATA!

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Ieri archiviazione Oggi si dirà che giustizia sportiva dovrà essere più attenta Domani chine' dirà che non potrà fare nulla contro l'inter Il tempismo è tutto nella vita x.com

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