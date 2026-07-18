di Alberto Petrosilli Si chiude il filone penale sull’inchiesta arbitri: nessuna frode contestata, resta il vaglio della Procura Federale. Si chiude senza sviluppi sul piano penale l’inchiesta della Procura di Milano sul presunto caso arbitri. A tre mesi dagli avvisi di garanzia, il procedimento è stato archiviato, mettendo fine a un’indagine che, fin dall’inizio, era stata accostata da molti a Calciopoli, senza però trovare riscontri concreti. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Secondo l’analisi della Gazzetta dello Sport, l’inchiesta aveva alimentato l’ipotesi di un nuovo terremoto nel calcio italiano, con l’ Inter inizialmente solo citata e poi iscritta nel registro degli indagati negli ultimi passaggi dell’indagine, salvo essere contestualmente archiviata. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Inchiesta arbitri, archiviata dalla Procura di Milano: ora la parola passa alla giustizia sportiva

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INCHIESTA ARBITRI: INTER INDAGATA E ASSOLTA ENNESIMA VITTORIA DEL CANALE E A LIVELLO SPORTIVO

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