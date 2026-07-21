Caserta maltrattamenti e violenze in 5 strutture riabilitative | 4 arresti

Notizia in breve

In provincia di Caserta, cinque strutture riabilitative sono state oggetto di indagine per presunti maltrattamenti. Quattro persone sono state arrestate in relazione a episodi di violenza e maltrattamenti rivolti a minori con problemi psichici, adulti e anziani disabili. Le autorità hanno avviato verifiche per accertare le circostanze e le responsabilità.