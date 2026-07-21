Caserta maltrattamenti e violenze in 5 strutture riabilitative | 4 arresti
In provincia di Caserta, cinque strutture riabilitative sono state oggetto di indagine per presunti maltrattamenti. Quattro persone sono state arrestate in relazione a episodi di violenza e maltrattamenti rivolti a minori con problemi psichici, adulti e anziani disabili. Le autorità hanno avviato verifiche per accertare le circostanze e le responsabilità.
In provincia di Caserta 5 strutture sono finite sotto indagine per maltrattamenti nei confronti di minori con problemi psichici oltre che verso adulti e anziani disabili. Arrestato il gestore. Ai domiciliari la legale, un'operatore socio sanitario e un'educatrice Una triste storia di violenza arriva dalla provincia di Caserta. Ben5 strutture riabilitativesituate nei comuni casertani diCasapesenna, Villa Literno, San Cipriano d’Aversa e Trentola Ducentasono finite al centro di un’indagine dellaProcura di Napoli Nord. I carabinieri di Casal di Principe, guidati dal capitanoMarco Busetto, avrebbero scoperto in esse maltrattamenti nei confronti diminori con problemi psichicioltre che versoadulti e anziani disabili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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Disabili maltrattati all’interno di cinque strutture riabilitativeCinque strutture riabilitative sono finite sotto indagine per presunti maltrattamenti a disabili e minori con problemi psichici.
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