Caserta semina terrore in famiglia con maltrattamenti e violenze | arrestato

A Caserta, un uomo di 30 anni è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Le forze dell’ordine hanno eseguito l’arresto a seguito di un’indagine avviata dopo la denuncia dei familiari, che avevano segnalato comportamenti violenti e vessazioni. L’operazione si è conclusa con la presa in custodia dell’uomo, che ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

È stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento, richiesto dalla Procura della Repubblica, è stato emesso dal Tribunale di Napoli al termine di un’attività investigativa condotta dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Maddaloni. Le indagini e la denuncia dei familiari Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine nel mese di marzo, quando i familiari conviventi dell’uomo hanno presentato una denuncia per maltrattamenti. Gli investigatori hanno avviato accertamenti approfonditi che hanno permesso di ricostruire una situazione di reiterati comportamenti aggressivi e vessatori nei confronti delle vittime.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Caserta, semina terrore in famiglia con maltrattamenti e violenze: arrestato Notizie correlate Maltrattamenti in famiglia: arrestato 37enne dopo anni di violenzeIl pomeriggio di ieri, 14 aprile 2026, si è concluso con l’esecuzione di un provvedimento restrittivo a San Nicola la Strada, dove i Carabinieri... Maltrattamenti in famiglia a Viterbo, arrestato un uomo per ripetute violenze contro la ex compagnaUn arresto per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Viterbo.