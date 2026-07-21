Il tribunale ha deciso a favore del Comune di Montespertoli in una causa riguardante una casa vacanza considerata abusiva. La disputa legale si è conclusa con la vittoria dell’ente locale, che aveva contestato la regolarità della struttura. La decisione è stata presa dopo un procedimento giudiziario durato diverso tempo, senza che siano stati riportati dettagli sulle eventuali azioni successive o sanzioni.

Si è chiusa a quanto pare con una vittoria del Comune di Montespertoli la lunga vicenda giudiziaria che opponeva l’ente ad una struttura ricettiva di Poppiano: il Consiglio di Stato, nei giorni scorsi, ha infatti confermato la legittimità dell’ordinanza con cui l’amministrazione comunale, nel 2019, aveva disposto la chiusura dell’attività, ritenendo che fosse esercitata come casa e appartamenti per vacanze senza la necessaria " Segnalazione certificata di inizio attività " (ovvero la "Scia"). I proprietari della struttura avevano sempre sostenuto di svolgere una semplice attività di locazione turistica, che secondo la normativa non richiede l’autorizzazione prevista per le strutture ricettive. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Casa vacanza ’abusiva’, vince il Comune

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