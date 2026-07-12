Il Comune di Greve in Chianti organizza gite per gli over 65, portandoli in montagna per sfuggire al caldo estivo. Gli anziani partecipano a escursioni tra boschi, con pause per pranzare insieme e svolgere esercizi di ginnastica dolce. Le iniziative sono gratuite e mirano a offrire sollievo dall’afa e momenti di socializzazione. Le uscite si svolgono durante le ore più fresche della giornata.

Il Comune porta gli anziani al fresco. Aria di montagna, ombra dei boschi, un pranzo in compagnia e le gambe che si sciolgono con un po’ di ginnastica dolce: è la ricetta contro l’afa che il Comune di Greve in Chianti regala ai suoi over 65. Ogni mercoledì fino al 2 settembre, prende il via ’ Estate a San Michele ’, nuovo progetto sociale per la terza età, promosso insieme allo Spi-Cgil locale di Greve. Destinazione il Parco di Villa San Michele, a 900 metri di altitudine: una giornata nel verde, lontano dalla calura, con ginnastica dolce all’aperto guidata da una professionista in scienze motorie, letture condivise e pranzo in villa. Trasporto andata e ritorno garantito, con partenze da San Polo in Chianti (piazza Garibaldi), Strada in Chianti (piazza Landi) e Greve (piazza Trento). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Comune porta gli over 65 in vacanza

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