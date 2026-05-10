Lecco cambio alla Malpensata | in arrivo nuovi parcheggi destinati ai residenti

A Lecco, nella zona della Malpensata, saranno realizzati novanta nuovi parcheggi a pagamento destinati ai residenti. Questa modifica mira a migliorare la gestione delle aree di sosta, facilitando la rotazione dei veicoli e riducendo i problemi di parcheggio nella zona. I lavori sono in programma e sono stati annunciati ufficialmente, con l’obiettivo di rendere più agevole la sosta per residenti e visitatori.

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Lecco – I novanta nuovi parcheggi a pagamento nella zona della Malpensata permetteranno di risolvere una grossa problematica consentendo una miglior “rotazione” per turisti e residenti. La decisione. La decisione, nell’aria ormai da tempo e cioè da inizio aprile, quando il sindaco Gattinoni ha incontrato i residenti per risolvere la problematica, è ora ufficiale dopo l’approvazione da parte della giunta comunale della delibera che istituisce la nuova sottosezione “Malpensata“ all’interno della Zpra (Zona a particolare rilevanza urbanistica) del centro e del lungolago, con specifiche misure di regolamentazione della sosta. “ È una soluzione concreta, attesa e costruita a partire dall’ascolto del quartiere, coerente con il Codice della strada e il Pgtu (Piano generale del traffico urbano) vigente”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lecco, cambio alla Malpensata: in arrivo nuovi parcheggi destinati ai residenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Malpensata, 90 nuovi parcheggi per i residenti: la giunta Gattinoni approva la ZPRULe forze politiche e civiche della coalizione di centrosinistra a sostegno di Mauro Gattinoni sindaco esprimono soddisfazione per la delibera... Lungolago di Lecco, cantiere a tappe forzate: alla Malpensata lavori quasi finitiIl cantiere del lungolago di Lecco entra nella fase finale con una vera e propria corsa contro il tempo.