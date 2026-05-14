Manutenzione del verde pubblico modifiche temporanee alla sosta in alcuni parcheggi

Nelle prossime settimane, alcune aree di parcheggio nel territorio comunale saranno interessate da interventi di manutenzione del verde pubblico e sfalcio dell’erba. Questi lavori riguarderanno specifiche zone di sosta e comporteranno modifiche temporanee alle condizioni di parcheggio. La durata degli interventi e le eventuali variazioni nelle modalità di sosta saranno comunicate alle persone interessate. Non sono previste altre misure oltre alle modifiche temporanee relative alla sosta nei parcheggi coinvolti.

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