Manutenzione del verde pubblico modifiche temporanee alla sosta in alcuni parcheggi

Da arezzonotizie.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prossime settimane, alcune aree di parcheggio nel territorio comunale saranno interessate da interventi di manutenzione del verde pubblico e sfalcio dell’erba. Questi lavori riguarderanno specifiche zone di sosta e comporteranno modifiche temporanee alle condizioni di parcheggio. La durata degli interventi e le eventuali variazioni nelle modalità di sosta saranno comunicate alle persone interessate. Non sono previste altre misure oltre alle modifiche temporanee relative alla sosta nei parcheggi coinvolti.

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Prenderanno il via nelle prossime settimane gli interventi di manutenzione e sfalcio dell’erba in alcune aree di parcheggio del territorio comunale di San Giovanni Valdarno. Le operazioni, necessarie per mantenere il decoro urbano e garantire una migliore fruibilità degli spazi pubblici. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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