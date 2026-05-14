Manutenzione del verde pubblico modifiche temporanee alla sosta in alcuni parcheggi
Nelle prossime settimane, alcune aree di parcheggio nel territorio comunale saranno interessate da interventi di manutenzione del verde pubblico e sfalcio dell’erba. Questi lavori riguarderanno specifiche zone di sosta e comporteranno modifiche temporanee alle condizioni di parcheggio. La durata degli interventi e le eventuali variazioni nelle modalità di sosta saranno comunicate alle persone interessate. Non sono previste altre misure oltre alle modifiche temporanee relative alla sosta nei parcheggi coinvolti.
Prenderanno il via nelle prossime settimane gli interventi di manutenzione e sfalcio dell’erba in alcune aree di parcheggio del territorio comunale di San Giovanni Valdarno. Le operazioni, necessarie per mantenere il decoro urbano e garantire una migliore fruibilità degli spazi pubblici. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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