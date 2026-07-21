Caro energia la scelta del governo | la nuova flessibilità Ue per dare risposte a imprese e famiglie

Il vertice di maggioranza convocato a Palazzo Chigi si è protratto circa un’ora e mezza. La riunione, guidata dalla presidente del Consiglio, ha coinvolto i membri del governo per discutere sulla situazione interna e internazionale, con particolare attenzione alle misure di sostegno per imprese e famiglie. Durante l’incontro sono state definite le priorità dell’azione di governo in vista della stagione autunnale, in relazione anche alle recenti decisioni sulla flessibilità dell’Unione Europea nel settore energetico.

È durato circa un’ora e mezza il vertice di maggioranza convocato a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per fare il punto sulla situazione interna e internazionale e definire le priorità dell’azione di governo in vista dell’autunno. La National Escape Clause al vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. All’incontro, al quale hanno partecipato i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, è stato svolto «il consueto confronto sulle principali questioni dell’azione di Governo» si legge in una nota di Palazzo Chigi, che sottolinea come tra i temi affrontati «particolare... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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