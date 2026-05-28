Un ministro ha scritto ai colleghi europei chiedendo di destinare i fondi di coesione a sostegno di famiglie e imprese colpite dall'aumento dei costi energetici. La richiesta arriva in risposta alla proposta di un alto funzionario europeo di usare quei fondi per affrontare la crisi generata dal conflitto in Iran. La discussione è scoppiata tra il ministro e il Comitato delle Regioni dell’UE.

Botta e risposta tra Fitto e il Comitato delle Regioni Ue. La querelle è nata dalla proposta del vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Politica di coesione, Raffaele Fitto, di utilizzare i fondi di coesione per mitigare gli effetti della crisi dovuta alla guerra in Iran. Aspra la risposta da Bruxelles del Comitato delle Regioni. La proposta di Fitto: “Fondi coesione contro il caro energia”. Raffaele Fitto ha inviato una lettera ai ministri Ue responsabili della coesione. “Invitiamo gli Stati membri e le regioni ad avviare un processo di riprogrammazione con un’attenzione mirata al settore energetico. L’obiettivo è chiaro:... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caro energia, Fitto scrive ai ministri Ue: “Fondi di coesione per dare sollievo a famiglie e imprese”

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