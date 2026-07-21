Carlos Alcaraz non ha disputato partite ufficiali dal 14 aprile, quando ha vinto contro un avversario finlandese al primo turno di un torneo ATP 500. La sua partecipazione agli US Open è ancora incerta a causa di tempi di recupero non definiti. Non ci sono ancora conferme sulla sua presenza nel torneo in programma a fine agosto. La sua condizione fisica resta sotto osservazione, senza indicazioni precise sui tempi di ritorno in campo.

Carlos Alcaraz non gioca una partita ufficiale dal 14 aprile, quando aveva battuto in due set il finlandese Otto Virtanen al primo turno dell’ATP 500 di Barcellona per poi rinunciare al match successivo cha avrebbe dovuto giocare due giorni più tardi contro il ceco Tomas Machac a causa di un problema al polso che si portava dietro da alcune settimane e che lo ha costretto poi ad un lungo stop. A distanza di tre mesi il fenomenale tennista spagnolo non è ancora tornato a competere nel circuito e, dopo aver saltato i due Slam europei della stagione (Roland Garros e Wimbledon), c’è ancora un po’ di incertezza a proposito delle tempistiche del suo recupero. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Carlos Alcaraz, tempi di recupero ancora incerti: presenza agli US Open in dubbio

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