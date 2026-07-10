Carlos Alcaraz utilizza una racchetta senza corde durante gli allenamenti, a causa di un recupero ancora lento e a ritmi molto bassi. La sua assenza dal torneo di Montreal ha confermato che non è ancora pronto a tornare in campo. Le sessioni di allenamento si svolgono con strumenti semplificati e senza le caratteristiche normali, per favorire il ripristino fisico.

La rinuncia a Montreal era un segnale chiarissimo di come ancora il recupero di Carlos Alcaraz non sia nella sua fase conclusiva. Il carosello di foto e video postato dallo spagnolo qualche ora dopo conferma tutto: Carlos Alcaraz non ha ancora recuperato dal problema al polso che lo tiene fuori dai campi di tennis da aprile e non sembra nemmeno vicinissimo a farlo. Il tennista murciano si allena infatti ancora a ritmi blandissimi e in diverse foto usa una racchetta senza corde: un metodo per abituare sì il braccio ai movimenti tecnici di un tennista, ma che gli consenta di non affaticare troppo il polso ed evitare vibrazioni che potrebbero non far bene alla parte del corpo infortunata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Perché Carlos Alcaraz usa una racchetta senza corde: allenamenti ancora a ritmi molto bassi, il recupero procede a rilento

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