Una donna vestita come Lady D e con un libro in mano ha dichiarato di cercare risposte tra le pagine, affermando che il tempo del romanticismo è passato. Ha aggiunto che ora si deve arrabbiarsi, non aspettarsi più sicurezza dall’amore. In una conversazione, ha chiesto a una giovane donna cosa pensa dell’amore, ricevendo la risposta che l’amore è pericoloso e incerto.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Abbiamo intercettato l’attrice britannica che è stata Lady D (e sarà Elizabeth Bennet di "Orgoglio e pregiudizio") in una sala di lettura. Ci ha detto che alle pagine da sempre chiede risposte. L’ultima: il tempo del romanticismo è finito. Ora è il momento di arrabbiarsi «Nana, e dell’amore che mi dici?». «L’amore?. L’amore?. L’amore non è sicuro, principessa mia, l’amore è pericoloso». La vocazione a veicolare parole altrui comprende questa declinazione, la lettura pubblica.È un onore potersi appropriare di quelle parole. C’è una grande differenza tra leggere da soli, come facciamo quasi sempre,e leggere ad alta voce di fronte ad altri, a persone che ascoltano, che si appropriano del testo attraverso la tua voce. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - È stata Lady D (e sarà Elizabeth Bennet di "Orgoglio e pregiudizio") in una sala di lettura. Ci ha detto che alle pagine da sempre chiede risposte. L’ultima: il tempo del romanticismo è finito. Ora è il momento di arrabbiarsi

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