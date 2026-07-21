Due imprenditori sono stati arrestati dopo aver caricato i lavoratori su un furgone e costretti a lavorare per 14 ore al giorno con un pagamento di 3 euro all’ora. Le forze dell’ordine hanno sequestrato il veicolo e avviato accertamenti sulle condizioni di lavoro. I lavoratori coinvolti erano stati impiegati senza regolare contratto e senza adeguate misure di sicurezza. L’intervento è stato condotto dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta con il supporto del Comando Provinciale di Napoli.

Tempo di lettura: 2 minuti I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta, con il supporto del Comando Provinciale di Napoli, hanno arrestato in flagranza di reato due imprenditori dell’Agro Aversano operanti nel settore del commercio all’ingrosso di prodotti agricoli e dell’allevamento nonché nella produzione di ortaggi: intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato le condotte ascritte a loro carico. In particolare, in sede di accesso ispettivo, i militari hanno riscontrato come i braccianti, prevalentemente Indiani ed irregolari sul territorio nazionale, fossero: – reclutati in strada e trasferiti sui... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Caricati sul furgone, al lavoro per 14 ore per 3 euro all’ora: arrestati due imprenditori

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