Un’attività nel centro di Firenze è stata chiusa dopo controlli congiunti di polizia municipale e Asl. Sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie e alimenti non tracciati. La verifica ha evidenziato irregolarità nella gestione e nel rispetto delle norme di sicurezza alimentare. L’attività è stata immediatamente sospesa. Nessuna persona è stata arrestata o denunciata. La chiusura rimarrà in vigore fino a quando non saranno risolte tutte le irregolarità riscontrate.

Firenze, 21 luglio 2026 – Una sfilza di irregolarità che ha fatto scattare l'immediata chiusura. Un'attività commerciale nel pieno centro storico di Firenze è finita nel mirino della polizia municipale e del personale dell’Asl, in un controllo congiunto che ha messo a nudo una gestione tutt'altro che in regola. Al termine dell’ispezione, effettuata dagli agenti del Reparto Nuclei Speciali (tutela del consumatore ed edilizia), per il locale è arrivato lo stop: sospensione immediata dell'attività e sequestro di una gran quantità di merce. La lista delle irregolarità. Il verbale stilato dagli agenti e dai tecnici sanitari è lungo e dettagliato.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Carenze igienico sanitarie e alimenti non tracciati: stop per un'attività in centro a Firenze

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