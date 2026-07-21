Caporalato nei campi del Napoletano | due imprenditori arrestati
Due imprenditori sono stati arrestati nel Napoletano nell'ambito di un’indagine sul caporalato. Le autorità hanno riscontrato condizioni di sfruttamento grave nei campi della zona, con accuse legate a pratiche di lavoro illegali e coercitive. L’indagine, condotta dai Carabinieri, ha portato all’arresto dei due soggetti coinvolti, che sono stati sottoposti a custodia cautelare. L’attività investigativa ha evidenziato presunte violazioni delle norme sul lavoro e sulle condizioni di impiego in agricoltura.
Giugliano in Campania, indagine sul caporalato: contestate gravi condizioni di sfruttamento nei campi. Arrestati due imprenditori. I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta, con il supporto del Comando Provinciale di Napoli, hanno arrestato in flagranza due imprenditori dell’Agro Aversano operanti nei settori del commercio all’ingrosso di prodotti agricoli, dell’allevamento e della produzione di ortaggi. Nei confronti dei due viene contestato il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. Le condizioni riscontrate durante i controlli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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