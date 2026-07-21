Caporalato nei campi del Napoletano | due imprenditori arrestati

Notizia in breve

Due imprenditori sono stati arrestati nel Napoletano nell'ambito di un’indagine sul caporalato. Le autorità hanno riscontrato condizioni di sfruttamento grave nei campi della zona, con accuse legate a pratiche di lavoro illegali e coercitive. L’indagine, condotta dai Carabinieri, ha portato all’arresto dei due soggetti coinvolti, che sono stati sottoposti a custodia cautelare. L’attività investigativa ha evidenziato presunte violazioni delle norme sul lavoro e sulle condizioni di impiego in agricoltura.