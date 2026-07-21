Due imprenditori sono stati arrestati nell’Agro Aversano durante un’operazione dei Carabinieri contro il caporalato. Le forze dell’ordine hanno scoperto sfruttamenti nei campi, con braccianti costretti a turni fino a 14 ore. L’indagine ha portato al fermo di due persone accusate di sfruttamento lavorativo e caporalato nel territorio casertano. L’operazione ha coinvolto controlli mirati nei siti agricoli della zona.

Operazione contro il caporalato nell’Agro Aversano: arrestati due imprenditori per lo sfruttamento di braccianti costretti a turni fino a 14 ore. Un grave episodio di caporalato e sfruttamento lavorativo è stato svelato dalle forze dell’ordine nel territorio casertano. Nell’Agro Aversano, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta, con il supporto dei militari del Comando Provinciale di Napoli, hanno arrestato in flagranza di reato due imprenditori agricoli con l’accusa di intermediazione illecita e violazione dei diritti dei lavoratori. Le indagini hanno portato alla luce turni massacanti che arrivavano fino a 14 ore giornaliere, a fronte di compensi irrisori che si aggiravano intorno ai 3 euro all’ora, in assenza di riposi settimanali o tutele in caso di malattia. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Agro Aversano: blitz dei Carabinieri contro il caporalato, arrestati due imprenditori per sfruttamento nei campi

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