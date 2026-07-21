Capezzone | l' istinto dei compagni non cambia sempre contro la polizia
Secondo Capezzone, i sostenitori politici mantengono un atteggiamento ostile verso le forze di polizia, senza cambiare nel tempo. La sua analisi ricorda l’approccio di Marco Pannella, che attribuiva certi comportamenti politici a un «riflesso politico». La dichiarazione sottolinea come le reazioni di alcuni gruppi siano rimaste costanti, indipendentemente dal contesto o dalle circostanze.
Uno che se ne intendeva come Marco Pannella, per spiegare il comportamento di amici e avversari, ricorreva spesso alla categoria (solo apparentemente psicologica) del «riflesso politico». Insomma, i politici (e aggiungo io: i commentatori) sono guidati da un istinto: e l'istinto che scatta in alcune circostanze è altamente rivelatore di una cultura, di un atteggiamento, di un'attitudine più profonda. C'è chi è guidato da un istinto liberale e chi invece da un istinto censorio, chi accetta il dissenso e chi invece è dominato da un riflesso intollerante, e così via. È un po' come la proverbiale «prima risposta» ai quiz del compianto Mike Bongiorno: era quella che valeva, non la risposta successiva. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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