Uno che se ne intendeva come Marco Pannella, per spiegare il comportamento di amici e avversari, ricorreva spesso alla categoria (solo apparentemente psicologica) del «riflesso politico». Insomma, i politici (e aggiungo io: i commentatori) sono guidati da un istinto: e l'istinto che scatta in alcune circostanze è altamente rivelatore di una cultura, di un atteggiamento, di un'attitudine più profonda. C'è chi è guidato da un istinto liberale e chi invece da un istinto censorio, chi accetta il dissenso e chi invece è dominato da un riflesso intollerante, e così via. È un po' come la proverbiale «prima risposta» ai quiz del compianto Mike Bongiorno: era quella che valeva, non la risposta successiva. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Capezzone: l'istinto dei compagni non cambia, sempre contro la polizia

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