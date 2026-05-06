L’Inter ha annunciato la scomparsa di uno dei suoi ex fantasisti, ricordato con affetto dai compagni e dalla società. Le parole usate per definirlo sono state “l’uomo dei sogni”, espressione di un legame forte con il club e i tifosi. La notizia ha suscitato reazioni di dolore e ricordi tra chi lo ha conosciuto e avuto in squadra, mentre il club ha espresso il proprio cordoglio.

“Beccalossi è sempre stato l’ uomo dei sogni “. Oggi l’ Inter piange il suo fantasista. La scomparsa di Evaristo Beccalossi a 69 anni lascia un vuoto in tutto il mondo del calcio italiano, ancora di più ovviamente nel cuore e nei ricordi dei tifosi nerazzurri, a cui ha legato indissolubilmente la sua carriera in campo e poi l’amore da tifoso. Il club fresco vincitore del 21esimo scudetto ha scelto di dedicargli un lungo messaggio, che racconta perché Beccalossi – oltre i gol e i trofei – sia stato unico per l’Inter. “Evaristo era sempre uno di noi. Ineffabile, come i suoi dribbling, unico, come il suo modo di trattare il pallone”, si legge. I funerali di Evaristo Beccalossi si svolgeranno venerdì 8 maggio alle 13.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Addio Beccalossi, l’Inter piange il suo fantasista. I ricordi dei compagni e del club: “Sei sempre stato l’uomo dei sogni”

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