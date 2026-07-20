Un uomo marocchino è morto durante un intervento della polizia a Bologna, chiamata dai residenti. Il fatto ha sollevato polemiche e critiche sulla gestione dell’intervento. Il direttore di un quotidiano ha commentato che ci sono già scontri tra forze dell’ordine e gruppi di persone, e ha accusato la sinistra di aver alimentato tensioni. L’episodio sarà approfondito nelle prossime edizioni, con dettagli sulle circostanze dell’intervento e sulle reazioni pubbliche.

Il direttore Daniele Capezzone presenta l'edizione de Il Tempo oggi in edicola e anticipa i temi che arricchiranno l'edizione di domani 21 luglio. Primo su tutti il caso dell'uomo marocchino morto a Bologna durante un intervento della polizia chiamata dai residenti. “Non sappiamo ancora nulla dell'esatta dinamica dei fatti ma tutto quello che sappiamo finora è buono per la polizia - assicura Capezzone - Per questo ci vorrebbe prudenza ed equilibrio. A sinistra, invece, hanno già iniziato a sparare a palle incatenate contro i poliziotti a prescindere”. Ma su Il Tempo di domani ci sarà spazio anche per l'inchiesta mafia-appalti e un'ampia pagina sportiva che approfondirà il caso Lotito, la Roma, la nazionale e una questione calcistica di interesse generale su cui finora c'è stato troppo silenzio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Già sparano sulla polizia". Capezzone contro la sinistra

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