Caos in Italia | prima l’incendio poi l’incidente Traffico paralizzato

Notizia in breve

Un incendio ha provocato un incidente che ha paralizzato il traffico in Italia. Le fiamme hanno interessato una zona trafficata, causando l’intervento dei vigili del fuoco. L’incidente ha coinvolto diversi veicoli, creando una lunga coda di auto ferme. Il caldo e l’aria irrespirabile hanno aggravato la situazione, con molte persone costrette a rimanere nei mezzi in attesa di chiarimenti. Nessuna informazione su feriti o cause precise.