Oggi sull’autostrada A22 del Brennero si è verificato un maxi-incidente che ha coinvolto quattro veicoli, causando un blocco totale del traffico in direzione Sud. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e ha provocato lunghe code che si sono estese per diversi chilometri, rendendo difficile la circolazione per gli automobilisti in transito. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ripristinare la viabilità.

Una giornata complicata per la viabilità sull’ A22 del Brennero, dove nel pomeriggio si sono registrati forti disagi per chi viaggia in direzione Sud. Lunghe code e rallentamenti hanno interessato diversi tratti dell’autostrada, con tempi di percorrenza molto superiori alla norma e traffico in progressivo aumento lungo l’asse alpino. La situazione ha creato notevoli problemi alla circolazione in una delle arterie più trafficate del Nord Italia. Le difficoltà sono iniziate già nelle ore centrali del pomeriggio, quando la carreggiata Sud è stata interessata da due distinti incidenti stradali. Il traffico è andato rapidamente in crisi, con veicoli bloccati per lunghi tratti e automobilisti costretti a rallentamenti prolungati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Maxi-incidente tra quattro auto, traffico paralizzato in Italia: code per chilometri

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