Maxi-incidente tra dieci auto traffico paralizzato in Italia | code per chilometri

Da thesocialpost.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata di caos si è verificata questa mattina sulle strade italiane a causa di un maxi-incidente coinvolgente dieci veicoli. L’incidente ha causato blocchi nel traffico e code di diversi chilometri, creando disagi notevoli agli automobilisti in transito. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi per gestire la situazione e rimuovere i mezzi coinvolti. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo a eventuali feriti o cause dell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Mattinata di caos sulle strade italiane dopo un violento incidente che ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico e momenti di forte tensione tra gli automobilisti. Una serie di impatti in rapida successione ha trasformato uno degli snodi più trafficati della viabilità urbana in un vero e proprio ingorgo. Auto danneggiate, mezzi bloccati in carreggiata e lunghe file di veicoli hanno creato una situazione estremamente critica nel giro di pochi minuti. Sul posto si sono formate code e rallentamenti mentre gli automobilisti cercavano di capire cosa fosse accaduto. L’incidente si è verificato nella tarda mattinata allo svincolo di San Filippo, a Messina, dove dieci veicoli sono rimasti coinvolti in un maxi tamponamento a catena. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

maxi incidente tra dieci auto traffico paralizzato in italia code per chilometri
© Thesocialpost.it - Maxi-incidente tra dieci auto, traffico paralizzato in Italia: code per chilometri
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Roma, pecore invadono il Raccordo: traffico paralizzato

Video Roma, pecore invadono il Raccordo: traffico paralizzato

Sullo stesso argomento

Maxi incidente in Italia, schianto atroce tra due camion e un auto. Traffico paralizzatoL’alba stava appena iniziando a schiarire l’orizzonte quando il ritmo regolare del viaggio è stato spezzato da un boato improvviso e metallico.

Incidente devastante, schianto tra tir. Traffico paralizzato e chilometri di codaLe prime luci dell’alba portano spesso con sé una frenesia che mal si concilia con l’imprevisto, trasformando i consueti percorsi pendolari in...

Autostrazio a Bologna, maxi incidente in A14 tra camion in mattinata e tir a fuoco sull’A1 in serata: traffico in tiltBologna, 20 aprile 2026 – Sulla A14, è stato chiuso e poi riaperto intorno alle 12 il tratto Bologna San Lazzaro-Bologna Fiera in direzione nord, verso l’A1 Milano-Napoli, a causa di un incidente tra ... ilrestodelcarlino.it

Maxi incidente sulla tangenziale nord di Torino: 10 veicoli coinvolti, traffico in tilt verso MilanoIncidente a catena nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 19 aprile 2026, lungo la tangenziale nord di Torino, in direzione Milano, nel tratto prima di Collegno. Dieci i veicoli coinvolti per cause ... torino.repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web