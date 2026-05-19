Una giornata di caos si è verificata questa mattina sulle strade italiane a causa di un maxi-incidente coinvolgente dieci veicoli. L’incidente ha causato blocchi nel traffico e code di diversi chilometri, creando disagi notevoli agli automobilisti in transito. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi per gestire la situazione e rimuovere i mezzi coinvolti. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo a eventuali feriti o cause dell’incidente.

Mattinata di caos sulle strade italiane dopo un violento incidente che ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico e momenti di forte tensione tra gli automobilisti. Una serie di impatti in rapida successione ha trasformato uno degli snodi più trafficati della viabilità urbana in un vero e proprio ingorgo. Auto danneggiate, mezzi bloccati in carreggiata e lunghe file di veicoli hanno creato una situazione estremamente critica nel giro di pochi minuti. Sul posto si sono formate code e rallentamenti mentre gli automobilisti cercavano di capire cosa fosse accaduto. L’incidente si è verificato nella tarda mattinata allo svincolo di San Filippo, a Messina, dove dieci veicoli sono rimasti coinvolti in un maxi tamponamento a catena. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Maxi-incidente tra dieci auto, traffico paralizzato in Italia: code per chilometri

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