Canoa slalom Xabier Ferrazzi trionfa nel K1 in Coppa del Mondo a Tacen!
Nella prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa slalom, un atleta italiano ha vinto la gara nel K1 maschile a Tacen. La competizione si è conclusa con il podio occupato da rappresentanti di diverse nazionalità. La vittoria è arrivata con un punteggio che ha superato gli avversari, confermando l’ottimo risultato durante la prova. La gara si è svolta senza incidenti significativi, e i partecipanti hanno completato il percorso con tempi e penalità.
Si tinge subito d’azzurro la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa slalom: a Tacen, in Slovenia, Xabier Ferrazzi vince la finale del kayak individuale maschile, nella quale Giovanni De Gennaro è sesto, ottenendo il medesimo piazzamento colto da Stefanie Horn nel kayak individuale femminile. Nel K1 maschile Xabier Ferrazzi (Carabinieri), dopo il quinto posto delle batterie del mattino, in finale trova una discesa rapida e pulita, che gli consegna il primo successo (che è anche il primo podio in assoluto) sul circuito maggiore, affermazione che nella personale bacheca va ad affiancarsi all’argento dei Mondiali U23 di Foix 2025 ed all’oro dei Mondiali Junior di Cracovia 2023. 🔗 Leggi su Oasport.it
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