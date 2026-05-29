Canoa slalom Xabier Ferrazzi trionfa nel K1 in Coppa del Mondo a Tacen!

Notizia in breve

Nella prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa slalom, un atleta italiano ha vinto la gara nel K1 maschile a Tacen. La competizione si è conclusa con il podio occupato da rappresentanti di diverse nazionalità. La vittoria è arrivata con un punteggio che ha superato gli avversari, confermando l’ottimo risultato durante la prova. La gara si è svolta senza incidenti significativi, e i partecipanti hanno completato il percorso con tempi e penalità.