Il Parco della Maremma ha avviato indagini dopo il decesso di un pastore tedesco avvenuto domenica 19 luglio sulla spiaggia di Cala di Forno. Il cane è stato lasciato morire in spiaggia, suscitando sconcerto. La causa del decesso è ancora in fase di accertamento. Le autorità stanno verificando eventuali responsabilità e circostanze legate all'abbandono dell’animale.

Grosseto, 21 luglio 2026 – Il Parco della Maremma ha espresso profondo sconcerto per il decesso di un pastore tedesco, avvenuto domenica 19 luglio sulla spiaggia di Cala di Forno. L'esemplare, spiega l'ente in una nota, era stato introdotto illecitamente nell'area protetta, contravvenendo al regolamento che vieta l'accesso agli animali domestici per prevenire situazioni di pericolo. Che cosa è successo. Secondo quanto riferito da una turista a La Nazione, due uomini sarebbero arrivati sulla spiaggia con il cane che era in condizioni disparate. Lo hanno lasciato lì dicendo alla donna e ad altri turisti che sarebbero tornati con i soccorsi e una jeep per portare via l’animale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cane lasciato morire in spiaggia: avviate le indagini dell’ente Parco

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