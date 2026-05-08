Non c’è pace per la pista di bob a Cortina | possibile danno erariale avviate le indagini

Le autorità hanno avviato indagini riguardo a un possibile danno erariale associato allo Sliding Centre di Cortina d’Ampezzo, la struttura utilizzata per le competizioni di bob, slittino e skeleton durante le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La pista, nota anche come il “budello”, è al centro di verifiche ufficiali e accertamenti giudiziari. Le indagini sono in corso per chiarire eventuali irregolarità nella gestione o nei costi della struttura.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Sono state avviate delle indagini in merito a un possibile danno erariale legato allo Sliding Centre di Cortina d’Ampezzo, ovvero il budello su cui si sono disputate le gare di bob, slittino e skeleton alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il procedimento è stato iniziato dalla Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto e la magistratura contabile starebbe verificando degli eventuali illeciti legati alla riconsegna dell’impianto a Simico, avventura nei giorni scorsi, per la riparazione di alcuni danneggiamenti riscontrati dopo i Giochi. Nello specifico, per quanto concerne l’ultimo punto, la Procura intende valutare se...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Non c’è pace per la pista di bob a Cortina: possibile danno erariale, avviate le indagini Notizie correlate La Corte dei Conti del Veneto indaga sulla pista da bob di Cortina. Possibile danno erarialeVenezia, 8 maggio 2026 - La Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto ha avviato indagini in merito ad un possibile danno erariale... Pista da bob a Cortina, Corte dei Conti indaga per danno erarialeLa pista di bob di Cortina d'Ampezzo è finita sotto la lente della procura veneta della Corte dei Conti. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dentro la mente creativa di Simone Ferrari e Lulu Helbæk; Olimpiadi invernali 2026, arrivano i soldi per le circonvallazioni di Longarone e Cortina; In mostra all’ONU di Ginevra il design italiano al servizio dello sport; Futuro Direzione Nord, oltre 70 relatori lunedì 11 maggio presso Assolombarda. Paralimpiadi Milano Cortina 2026: Predazzo, ieri sera un incontro sul ruolo delle religioni per la paceUn momento di dialogo, spiritualità e riflessione condivisa sul valore della pace nel tempo dei Giochi paralimpici. Ieri sera, la Biblioteca comunale di Predazzo ha ospitato l’incontro interreligioso ... agensir.it Milano-Cortina 2026, cosa resta delle Olimpiadi: a Giochi conclusi arriva la Fase DueDomenica, con la cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi, è calato il sipario sui Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026. Un mese e mezzo in cui i riflettori di tutto il mondo sono stati ... corrieredelveneto.corriere.it Danni per centinaia di migliaia di euro dopo le Olimpiadi: la Corte dei Conti del Veneto apre un fascicolo sulla pista da bob di Cortina - facebook.com facebook Compagne di squadra alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, e ora avversarie x.com