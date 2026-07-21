Cancro scoperto interruttore che facilita l'uccisione delle metastasi dei tumori | Le rende più rigide e attaccabili

Un interruttore scoperto dai ricercatori rende le cellule tumorali metastatiche più rigide e più facili da attaccare dal sistema immunitario. Questo bersaglio farmacologico potrebbe facilitare l'eliminazione delle metastasi, migliorando le possibilità di cura. La scoperta riguarda un meccanismo che, se attivato, modifica le caratteristiche delle cellule cancerose, rendendole più vulnerabili. La ricerca si concentra sulla possibilità di sviluppare farmaci in grado di attivare questo interruttore e contrastare le metastasi.

I ricercatori hanno identificato un bersaglio farmacologico che aiuta a uccidere le metastasi dei tumori. Si tratta di un interruttore che, se attivato, rende le cellule cancerose più rigide e facilmente attaccabili dal sistema immunitario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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