Cancro | scoperto il doppio interruttore genetico che lo intrappola
Un nuovo studio ha identificato un doppio interruttore genetico coinvolto nel cancro. La ricerca mostra come due mutazioni specifiche attivino e poi blocchino i meccanismi di controllo delle cellule tumorali. Quando il primo interruttore si modifica, la cellula inizia a proliferare in modo incontrollato. Successivamente, il secondo interruttore si attiva, intrappolando la cellula in uno stato di crescita senza fine.
? Domande chiave Come può la mutazione del tumore diventare la sua condanna?. Cosa accade quando il primo interruttore genetico modifica la cellula?. Perché la tossina del secondo dispositivo rappresenta un rischio clinico?. Come verranno trasportati questi geni direttamente all'interno delle masse tumorali?.? In Breve Ricerca pubblicata sulla rivista Nature Biotechnology dalla Pennsylvania State University.. Strategia sfrutta la mutazione cellulare per attivare una tossina letale specifica.. Fase sperimentale in vitro senza ancora coinvolgimento di pazienti umani.. Sfida tecnica riguarda il trasporto preciso dei geni nei tumori reali.. Ricercatori della Pennsylvania State University hanno sviluppato un meccanismo genetico capace di sfruttare l’adattamento cellulare per eliminare le cellule tumorali resistenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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