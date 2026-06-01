Scoperto cosa rende i tumori aggressivi | sarà possibile fermarli prima

Uno studio multicentrico italiano ha individuato il meccanismo che rende i tumori più aggressivi. La ricerca analizza come alcune alterazioni cellulari favoriscano la crescita e la diffusione delle neoplasie. I risultati potrebbero portare allo sviluppo di terapie mirate per intervenire prima che i tumori diventino invasivi. Lo studio ha coinvolto diversi centri di ricerca e ha analizzato campioni di tessuto tumorale. La scoperta apre possibilità per diagnosi più precoci e interventi più efficaci.

Il cancro non nasce aggressivo, ma cresce in silenzio per anni, accumulando piccoli errori nel DNA senza dare segnali evidenti. Poi, a un certo punto, qualcosa cambia: il tumore accelera e diventa più pericoloso e più difficile da trattare. È questa la teoria alla base di un importante studio multicentrico italiano, coordinato dall'Istituto dei Tumori Pascale di Napoli, in collaborazione con l'Università Vanvitelli, la Cattolica del Sacro Cuore di Roma e le Università di Messina e Salerno. Secondo la ricerca, coordinata dall'oncologo Alessandro Ottaiano, prima firma della pubblicazione, il tumore attraversa due fasi ben distinte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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