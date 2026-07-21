Cancro ed infiammazione il nuovo indicatore per il tumore alla vescica
Un nuovo studio suggerisce che livelli di infiammazione e marker tumorali nel sangue potrebbero diventare indicatori utili per valutare la risposta ai trattamenti nei pazienti con tumore alla vescica avanzato. Attualmente, si stanno valutando le potenzialità di un semplice prelievo di sangue per prevedere l’efficacia delle terapie, senza dover ricorrere a procedure invasive. La ricerca si concentra sulla correlazione tra le infiammazioni e lo sviluppo del tumore, aprendo la strada a strumenti di monitoraggio più semplici.
Un giorno un normale prelievo di sangue potrebbe aiutare i medici a capire meglio come un paziente con tumore della vescica avanzato risponderà alle terapie. È questa la prospettiva che emerge da una nuova ricerca dedicata al ruolo dell’infiammazione dell’organismo come possibile “spia” dell’andamento della malattia. Lo studio ha analizzato il valore dei cosiddetti marcatori infiammatori sistemici nei pazienti con carcinoma uroteliale avanzato, una forma di tumore che interessa soprattutto la vescica e che, nelle fasi più avanzate, può diffondersi ad altri organi. I risultati si inseriscono in un filone di ricerca sempre più seguito dalla medicina moderna: capire non solo il tipo di tumore, ma anche come il corpo del paziente reagisce alla malattia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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