cancro ed infiammazione il nuovo indicatore per il tumore alla vescica

Notizia in breve

Un nuovo studio suggerisce che livelli di infiammazione e marker tumorali nel sangue potrebbero diventare indicatori utili per valutare la risposta ai trattamenti nei pazienti con tumore alla vescica avanzato. Attualmente, si stanno valutando le potenzialità di un semplice prelievo di sangue per prevedere l’efficacia delle terapie, senza dover ricorrere a procedure invasive. La ricerca si concentra sulla correlazione tra le infiammazioni e lo sviluppo del tumore, aprendo la strada a strumenti di monitoraggio più semplici.