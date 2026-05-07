Il cancro alla vescica può manifestarsi inizialmente con sintomi simili a quelli di infezioni urinarie, come la presenza di sangue nelle urine. Tuttavia, questo disturbo si distingue per la persistenza di alcuni segnali, anche dopo trattamenti per infezioni meno gravi. La presenza di sangue visibile senza dolore o altri sintomi può essere un primo campanello d’allarme, anche se spesso viene scambiata con infezioni del tratto urinario.

Le possibilità di guarire dal cancro alla vescica sono solitamente molto più alte quando il tumore viene diagnosticato nelle prime fasi. Secondo l'American Cancer Society quando il cancro alla vescica viene individuato nelle fasi iniziali, prima di diffondersi, il tasso di sopravvivenza è addirittura del 98%, quindi la diagnosi precoce è fondamentale. Per questo gli esperti hanno identificato il primo sintomo del cancro alla vescica, un segnale che può far scattare un campanello d’allarme e portare il paziente a farsi controllare. Inoltre, è bene ricordare che pur essendo più comune negli uomini, anche le donne sono a rischio di tumore alla vescica e non devono quindi sottovalutare il problema.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il primo sintomo del cancro alla vescica e come distinguerlo da infezioni meno gravi

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