Come può un comune farmaco rendere visibili tumori altrimenti silenti?. Perché l'aspirina favorisce la diagnosi precoce rispetto ad altri antinfiammatori?. Quale meccanismo biologico trasforma un effetto collaterale in un vantaggio?. Cosa devono monitorare con attenzione i pazienti in terapia antiaggregante?.? In Breve Studio condotto su 50.771 pazienti e 156.191 utilizzatori di altri FANS in Danimarca.. Analisi dei dati sanitari raccolti tra il 2005 e il 2023.. L'effetto antiaggregante dell'aspirina favorisce la diagnosi di tumori non invasivi tramite cistoscopia.. L'uso del farmaco non previene il tumore ma ne accelera l'individuazione clinica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aspirina: l’effetto collaterale che svela il tumore alla vescica

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L'aspirina può favorire la scoperta precoce del tumore alla vescicaUno studio suggerisce che l'aspirina potrebbe aiutare a individuare anticipatamente il tumore alla vescica.

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Temi più discussi: L'aspirina può favorire la scoperta precoce del tumore alla vescica; Tumore della vescica: l’aspirina potrebbe favorire una diagnosi più precoce; L' aspirina può favorire la scoperta precoce del tumore alla vescica.

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