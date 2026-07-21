Cancellato il debito da 1,3 milioni chi è l’amico che ha salvato Massimo Ceccherini?

Un amico di Massimo Ceccherini ha versato i soldi necessari per cancellare un debito di 1,3 milioni di euro. L’attore e comico ha così concluso una lunga vicenda finanziaria che lo ha coinvolto negli ultimi anni. La somma è stata destinata a saldare le obbligazioni e mettere fine alle difficoltà economiche. La vicenda si è risolta grazie all’intervento di questa persona, che ha contribuito a eliminare il debito.

Un amico di Massimo Ceccherini ha versato dei soldi per aiutarlo a cancellare il suo debito. Massimo Ceccherini è riuscito a chiudere una complessa vicenda economica che lo ha accompagnato negli ultimi anni. L’attore e regista toscano ha ottenuto dal Tribunale di Firenze il via libera a una procedura che gli consentirà di estinguere i debiti accumulati, stimati in circa 1 milione e 400mila euro. Decisivo, in questa operazione, è stato l’aiuto di un amico rimasto anonimo, che ha versato 300mila euro per permettere all’artista di accedere al cosiddetto “concordato minore con assuntore”. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, la situazione debitoria di Ceccherini era legata principalmente alla ludopatia, una dipendenza per la quale l’attore ha intrapreso un percorso terapeutico presso il SerD di Pistoia. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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