Massimo Ceccherini salvato da un amico e la sua compagna I debiti azzerati e il recupero dalla ludopatia | cosa ha deciso il tribunale

Il Tribunale di Firenze ha dato il via libera a Massimo Ceccherini per sistemare i debiti accumulati con il fisco e altri creditori. Secondo quanto ricostruito dal Corriere Fiorentino, l’attore aveva messo insieme circa 1 milione e 400mila euro di debiti, tra istituti di credito ed erario, e per uscirne aveva chiesto il cosiddetto “concordato minore con assuntore”, uno strumento che consente a professionisti, autonomi e piccoli imprenditori in sovra-indebitamento di saldare tutto grazie all’intervento di una terza persona. Ed è proprio qui che entra in gioco un amico di Ceccherini, il cui nome non compare nel provvedimento, che ha versato 300 mila euro rendendo possibile l’intera operazione. 🔗 Leggi su Open.online

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