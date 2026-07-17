Un amico misterioso ha aiutato un attore a saldare debiti di gioco per 1,4 milioni di euro. L’attore ha concordato con il benefattore il pagamento a rate e sta seguendo una terapia per la ludopatia. La vicenda riguarda una lunga battaglia contro problemi finanziari e personali legati al gioco d’azzardo. La soluzione è arrivata dopo anni di difficoltà, portando al recupero della stabilità economica e del benessere psicologico.

Massimo Ceccherini, amico e attore di Leonardo Pieraccioni che con il regista ha condiviso i primi successi cinematografici e, si suppone, anche i relativi lauti compensi, ha finalmente visto la fine di un incubo finanziario e personale durato anni. Il Tribunale di Firenze ha infatti dato il via libera al piano di salvataggio per azzerare un buco da ben un milione e 400mila euro, accumulato tra fisco e istituti di credito a causa di un problema di ludopatia che ha condizionato la sua vita e messo in crisi la sua sopravvivenza economica. Ceccherini fuori dall’incubo dei debiti di gioco grazie a un benefattore anonimo e alla convivente. A salvare l’artista dal baratro non è stato un miracolo, ma la combinazione di una normativa di buon senso, l’amore della sua compagna e, soprattutto, un gesto di straordinaria e rara generosità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Massimo Ceccherini via dall’incubo: salvato da debiti di gioco per 1,4 milioni da un misterioso amico. All’attore il saldo a rate e la terapia sulla ludopatia

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