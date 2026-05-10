Campoli del Monte Taburno un milione di euro per opere pubbliche | finanziati tre interventi sul territorio

Nel comune di Campoli del Monte Taburno sono stati assegnati finanziamenti complessivi di un milione di euro destinati a interventi sulle opere pubbliche. Sono stati approvati tre interventi specifici che riguardano lavori di miglioramento e riqualificazione sul territorio. I fondi sono stati destinati a progetti già pianificati e approvati dall’amministrazione comunale. La somma totale permette di avviare le attività di ristrutturazione e sviluppo previste nel piano di investimenti.

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Tempo di lettura: 2 minuti Importanti finanziamenti in arrivo per il Comune di Campoli del Monte Taburno. Con il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 maggio 2026, relativo ai contributi destinati agli investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, l’ente sannita è stato ammesso a finanziamento per tre interventi strategici sul territorio comunale. Il provvedimento rientra nel piano nazionale rivolto ai Comuni italiani per opere di sicurezza, manutenzione e riqualificazione urbana, con l’obiettivo di migliorare infrastrutture, viabilità e spazi pubblici.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Campoli del Monte Taburno, un milione di euro per opere pubbliche: finanziati tre interventi sul territorio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Inaugurazione della nuova biblioteca a Campoli del Monte TaburnoTempo di lettura: 2 minutidi Annalisa Papa Sabato 11 aprile 2026 si terrà un importante appuntamento culturale a Campoli del Monte Taburno:... Campoli del Monte Taburno, parte la campagna di “Costruire alla Luce del Sole”Tempo di lettura: 2 minutiA Campoli del Monte Taburno, Parte ufficialmente la campagna elettorale del gruppo “Costruire alla Luce del Sole” in vista...