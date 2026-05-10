Campoli del Monte Taburno | 1 milione per strade e decoro urbano

A Campoli del Monte Taburno sono stati stanziati un milione di euro destinati alla riqualificazione delle strade e all’abbellimento dell’ambiente urbano. I fondi saranno impiegati in alcune zone specifiche, mentre si attendono dettagli sui miglioramenti previsti per la viabilità tra le aree di Pantano e Grieci dopo l’ultimazione dei lavori. La finalità è migliorare la qualità della vita dei residenti e valorizzare il centro abitato.

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? Punti chiave Quali zone specifiche riceveranno i fondi per il decoro urbano?. Come cambierà la viabilità tra Pantano e Grieci dopo i lavori?. Dove verranno utilizzati i 462mila euro per le frazioni?. Perché l'isola ecologica è inclusa nel piano di finanziamento?.? In Breve 298mila euro per riqualificare Piazzetta Milone e Via Remoto nel centro storico.. 462mila euro per strade periferiche e completamento isola ecologica comunale.. 240mila euro per manutenzione straordinaria asse stradale Pantano-Grieci.. Decreto ministeriale del 7 maggio 2026 abilita l'iter operativo dei cantieri.. Il Comune di Campoli del Monte Taburno riceverà un milione di euro per interventi di messa in sicurezza e riqualificazione urbana a seguito del decreto emesso il 7 maggio 2026 dal Ministero dell’Interno e dai Ministeri dell’Economia e delle Finanze.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campoli del Monte Taburno: 1 milione per strade e decoro urbano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Campoli del Monte Taburno, un milione di euro per opere pubbliche: finanziati tre interventi sul territorioTempo di lettura: 2 minutiImportanti finanziamenti in arrivo per il Comune di Campoli del Monte Taburno. Inaugurazione della nuova biblioteca a Campoli del Monte TaburnoTempo di lettura: 2 minutidi Annalisa Papa Sabato 11 aprile 2026 si terrà un importante appuntamento culturale a Campoli del Monte Taburno:... Tutti gli aggiornamenti Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Sfida a due per il futuro di Campoli del Monte Taburno: Grasso e Caporaso a confronto; Festa della Ciliegia a Taburno; Sicurezza del territorio. Parisi: Risultati concreti dal Governo per il Sannio; Sagra del carciofo a Pietrelcina.