Il Pd campano rischia di deflagrare a Ercolano. Quello che era stato festeggiato appena un mese fa come un successo incredibile - Antonietta Garzia era stata eletta sindaco con il 68,6% dei voti e la lista dem era stata la più votata al 30,8% - rischia di trasformarsi in un incubo per la dirigenza regionale. Sotto la lente d’ingrandimento di giornali e, soprattutto, della direzione distrettuale antimafia sono finite le frequentazioni di alcuni nuovi consiglieri. Già due dei nove eletti sotto il simbolo dem sono stati allontanati dal partito e dalla maggioranza. Si tratta di Nancy Scognamiglio e Marco Cozzolino, ripresi a cena con Natale Suarino, pluripregiudicato del clan camorristico dei Ascione-Papale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Campania, altre ombre: il Pd rischia di esplodere

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