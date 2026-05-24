La megattera Timmy rischia di esplodere corsa contro il tempo per trasferirla | Era una femmina

La carcassa della megattera femmina, denominata Timmy, trovata davanti a un'isola danese, si sta gonfiando da diversi giorni. Gli esperti stimano che potrebbe esplodere in qualsiasi momento a causa del accumulo di gas all’interno del suo corpo. Si sta cercando di trasferirla rapidamente per prevenire eventuali rischi legati alla decomposizione e alla fuoriuscita di sostanze.

La carcassa della megattera Timmy, trovata innanzi a un'isola danese, si sta gonfiando da giorni e secondo gli esperti rischia di esplodere da un momento all'altro. Per questo motivo si sta organizzando un'operazione per portarla al largo. La balena è femmina e non maschio, come si credeva fino ad oggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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