Le Rsa sono un lusso per pochi? Malavasi Pd | Sistema da rifare c' è una bomba sociale che rischia di esplodere

In un Paese con una popolazione che invecchia e un basso tasso di natalità, il dibattito sulle residenze sanitarie assistenziali si fa sempre più acceso. Un dirigente politico ha commentato che il sistema di assistenza agli anziani non autosufficienti necessita di una revisione urgente, mettendo in guardia contro il rischio di una crisi sociale imminente. La questione riguarda la sostenibilità di un modello di cura che, secondo alcuni, potrebbe essere accessibile solo a pochi.

In un Paese che invecchia e con un ricambio generazionale che non viene spinto dal tasso delle nascite l'assistenza agli anziani non autosufficienti rischia di essere una bomba sociale pronta ad esplodere. Per molte famiglie i costi delle residenze sanitarie assistenziali (Rsa) sono proibitivi.🔗 Leggi su Today.it

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Temi più discussi: Anziani, oltre quattro milioni non autosufficienti ma cala spesa pubblica per assistenza; La Rsa costa troppo, Fabrizio non ce la fa più: Mia moglie è invalida; Sanità privata e RSA, i sindacati: bene l’ordine del giorno approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; Anziani non autosufficienti in aumento, ma la spesa pubblica cala.

Sempre più famiglie si trovano in questa situazione. Genitori anziani che hanno bisogno di assistenza, costi insostenibili, soluzioni complesse. Ma un sistema diverso è possibile. Più Stato sociale, meno Stato liberista. #RSA #sanità #statosociale #unioneroma x.com

Alessandro Schiraldi (@alessandro_s_1999) on Threads threads

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