Le Rsa sono un lusso per pochi? Malavasi Pd | Sistema da rifare c' è una bomba sociale che rischia di esplodere

Da today.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un Paese con una popolazione che invecchia e un basso tasso di natalità, il dibattito sulle residenze sanitarie assistenziali si fa sempre più acceso. Un dirigente politico ha commentato che il sistema di assistenza agli anziani non autosufficienti necessita di una revisione urgente, mettendo in guardia contro il rischio di una crisi sociale imminente. La questione riguarda la sostenibilità di un modello di cura che, secondo alcuni, potrebbe essere accessibile solo a pochi.

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In un Paese che invecchia e con un ricambio generazionale che non viene spinto dal tasso delle nascite l'assistenza agli anziani non autosufficienti rischia di essere una bomba sociale pronta ad esplodere. Per molte famiglie i costi delle residenze sanitarie assistenziali (Rsa) sono proibitivi.🔗 Leggi su Today.it

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