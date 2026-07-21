Camera di Commercio dell’Umbria eletta all’unanimità la nuova giunta

Notizia in breve

Il Consiglio della Camera di Commercio dell’Umbria ha eletto ieri la nuova giunta. La votazione è avvenuta all’unanimità e per acclamazione. La giunta supporterà il presidente nel mandato che durerà fino al 2031. La nomina riguarda un gruppo di membri scelti per collaborare alla gestione dell’ente. La decisione è stata comunicata ufficialmente durante una riunione del consiglio.