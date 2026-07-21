Camera di Commercio dell’Umbria eletta all’unanimità la nuova giunta
Il Consiglio della Camera di Commercio dell’Umbria ha eletto ieri la nuova giunta. La votazione è avvenuta all’unanimità e per acclamazione. La giunta supporterà il presidente nel mandato che durerà fino al 2031. La nomina riguarda un gruppo di membri scelti per collaborare alla gestione dell’ente. La decisione è stata comunicata ufficialmente durante una riunione del consiglio.
PERUGIA – Il Consiglio della Camera di Commercio dell’Umbria ha eletto ieri per acclamazione e all’unanimità la Giunta che affiancherà il presidente Giorgio Mencaroni nel mandato 2026-2031. Ripetendo il voto unanime della riconferma del presidente, si completano così gli organi camerali. Entrano in Giunta Mario Rossi per l’agricoltura, Michele Carloni per l’artigianato, Simone Fittuccia per il commercio, Vincenzo Briziarelli per l’industria, Patrizia Ceprini e Roberto Giannangeli per i servizi alle imprese, Danilo Valenti per la cooperazione. Con loro siede il presidente Mencaroni. La squadra riunisce i quattro comparti che devono obbligatoriamente essere rappresentati (agricoltura, industria, artigianato, commercio), assicura la presenza femminile prevista dallo Statuto e completa l’assetto avviato con l’insediamento del nuovo Consiglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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