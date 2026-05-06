Nuova mostra personale dell' artista Antonello Favata nella Bottega d' arte della camera di commercio
L'artista teatino Antonello Favata presenta una nuova mostra personale intitolata “Amore” presso la Bottega d'arte della camera di commercio della sua città. La mostra, aperta al pubblico, include diverse opere realizzate dall'artista e sarà visitabile fino alla fine del mese. Questa esposizione rappresenta un ritorno di Favata nella sua città natale con una rassegna dedicata ai temi affrontati attraverso le sue creazioni.
L'artista teatino Antonello Favata torna a esporre nella sua città con una personale dal titolo “Amore”, nella Bottega d'arte della camera di commercio.L'artista, che da molti anni dedica le sue opere alla spasmodica ricerca di Dio e del senso dell'esistenza, questa volta fa un'eccezione e.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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