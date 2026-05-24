Filcams Cgil Alessandra Gaiardi è stata eletta all' unanimità nuova segretaria generale

Da ferraratoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alessandra Gaiardi è stata eletta all'unanimità come nuova segretaria generale della Filcams Cgil di Ferrara. La categoria si occupa di commercio, terziario, turismo e servizi. L'elezione è avvenuta durante un'assemblea.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Alessandra Gaiardi è la nuova segretaria generale della Filcams Cgil di Ferrara, la categoria che segue i comparti del commercio terziario, turismo e servizi. Gaiardi è stata eletta all’unanimità dall’Assemblea Generale della Filcams, e succede a Maria Lisa Cavallini recentemente eletta alla. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Commercio e turismo, Gaiardi segretaria della FilCams Cgil : "Forte impegno"Alessandra Gaiardi è stata eletta nuova segretaria generale della FilCams Cgil di Ferrara, l'organizzazione sindacale che rappresenta i lavoratori...

Filt Cgil, nuova guida: Maria Lisa Cavallini eletta segretaria generaleMaria Lisa Cavallini è stata eletta come nuova segretaria generale della Filt Cgil di Ferrara, l'organizzazione sindacale che si occupa dei settori...

Argomenti più discussi: Commercio e turismo, Gaiardi segretaria della FilCams Cgil : Forte impegno; Commercio e turismo Gaiardi segretaria della FilCams Cgil | Forte impegno.

filcams cgil filcams cgil alessandra gaiardiBrico Più e Ikasa, la Filcams Cgil Chieti denuncia: Due lavoratori licenziati via email dopo l'iscrizione al sindacatoIl sindacato aveva parlato di stipendi in ritardo e straordinari non pagati nei punti vendita di Lanciano e Rocca San Giovanni ... chietitoday.it

filcams cgil filcams cgil alessandra gaiardiCommercio e turismo, Gaiardi segretaria della FilCams Cgil: Forte impegnoAlessandra Gaiardi è la nuova segretaria generale della FilCams Cgil di Ferrara, la categoria che segue i comparti del ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web