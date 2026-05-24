Filcams Cgil Alessandra Gaiardi è stata eletta all' unanimità nuova segretaria generale

Alessandra Gaiardi è stata eletta all'unanimità come nuova segretaria generale della Filcams Cgil di Ferrara. La categoria si occupa di commercio, terziario, turismo e servizi. L'elezione è avvenuta durante un'assemblea.

Alessandra Gaiardi è la nuova segretaria generale della Filcams Cgil di Ferrara, la categoria che segue i comparti del commercio terziario, turismo e servizi. Gaiardi è stata eletta all’unanimità dall’Assemblea Generale della Filcams, e succede a Maria Lisa Cavallini recentemente eletta alla. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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