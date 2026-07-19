Il film di Call of Duty sarà ambientato nell’universo di Modern Warfare. La produzione ha ufficialmente deciso di seguire questa linea narrativa. La storia sarà collegata alle vicende del celebre videogioco, senza indicazioni su altri dettagli della trama. La scelta riguarda esclusivamente l’ambientazione e il contesto narrativo. Non sono stati annunciati attori, regista o data di uscita. La produzione si concentra sulla trasposizione cinematografica di uno dei capitoli più noti del franchise.

L’attesissimo sbarco sul grande schermo del franchise videoludico tra i più redditizi e iconici della storia “Call of Duty” ha finalmente una direzione ben definita. Durante il Fanatics Fest di New York, il regista e co-sceneggiatore Peter Berg (Lone Survivor, Deepwater Horizon) ha annunciato (via THR) che il film di Call of Duty, sviluppato in sinergia da Paramount Pictures e Activision, sarà interamente ambientato nell’universo di Modern Warfare. Si tratta della sotto-serie più celebre, realistica e riconoscibile dell’intera saga, una scelta strategica mirata a conquistare sia i videogiocatori di lunga data sia il grande pubblico cinematografico. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Call of Duty: il film sarà ambientato nell’universo di Modern Warfare

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Call of Duty: Modern Warfare 4 | Reveal Trailer

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