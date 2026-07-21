Il 24 luglio prende il via “Calici di Stelle” a Campriano, in provincia di Arezzo, con l’inizio dell’edizione 2026. La rassegna proseguirà fino al 16 agosto, offrendo degustazioni, visite e attività nelle cantine, fattorie e borghi della regione toscana. Sono previste numerose iniziative legate all’enoturismo, coinvolgendo visitatori e appassionati di vino.

Parte il 24 luglio da Campriano, in provincia di Arezzo, l’edizione 2026 di “Calici di Stelle”, la rassegna dedicata all’enoturismo che fino al 16 agosto porterà degustazioni, visite e iniziative nelle cantine, nelle fattorie e nei borghi della Toscana. In Toscana sul vino non si scherza. O meglio, si scherza parecchio, ma col calice giusto in mano. Il vino continua infatti a essere molto più di una bottiglia: con 60 mila ettari di vigneti, oltre 20 mila imprese e produzioni quasi interamente a denominazione, è paesaggio, turismo e identità. Il 2026, però, porta qualche nuvola: meno americani, viaggi più costosi e maggiore attenzione al turismo di prossimità. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Calici di Stelle, in Toscana anche il turismo ormai si beve

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tra calici, stelle e candele: prima sera d'estate a Villa MolinDurante la prima serata estiva, a Villa Molin sono stati organizzati un evento con calici, stelle e candele.

Degustazioni di vini a cielo aperto. Torna in agosto Calici di StelleA luglio si terrà la manifestazione Calici di Stelle, con degustazioni di vini all'aperto, rivolta soprattutto ai giovani.

Temi più discussi: Calici di Stelle 2026 in Sicilia: cantine, programmi e prenotazioni.; Turismo del vino, martedì 21 presentazione dell’edizione 2026 di Calici di Stelle; Calici di Stelle 2026: degustazioni ed eventi nelle cantine italiane; CALICI DI STELLE A MONSELICE DAL 31 LUGLIO.

Calici di Stelle 2026. Dal 24 luglio al 16 agosto torna l’appuntamento estivo promosso dal Movimento Turismo del Vino Toscana in collaborazione con le cantine socie e numerosi Comuni di tutta la regione ?? ????? ??????? bit.ly/calicidistelle… x.com

Calici di Stelle 2026, il vino come incontro e condivisione: appuntamento in cantina, in tutta ItaliaDal 24 luglio al 16 agosto torna l’evento promosso dal Movimento turismo del vino, con un ricco programma di degustazioni ed eventi collaterali, secondo il claim ‘Brinda alla Vita!’ ... quotidiano.net

Uccise due banditi, condannato in via definitiva il gioielliere Mario Roggero reddit

Torna Calici di stelle, oltre 50 eventi in ToscanaL'estate della Toscana del vino si accende con l'edizione 2026 di Calici di stelle, presentata oggi nella sede della Regione a Firenze. (ANSA) ... ansa.it